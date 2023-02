Gli europei non si sono fidati della pace cinese. Le Corre spiega perché (Di giovedì 23 febbraio 2023) A tre mesi dall’improvvisa decisione di revocare le restrizioni sanitarie durate sin dall’inizio della pandemia, la Cina sembra decisa a migliorare la propria immagine, recuperando terreno in un contesto generale poco favorevole. La visita a Monaco, Parigi, Roma, Budapest e infine Mosca di Wang Yi, membro del politburo del Partito Comunista cinese e massimo esponente della politica estera di Pechino, è stata l’apice (finora) di questa charme offensive — avviata al forum di Davos dal consigliere economico più importante, Liu He e in moto anche con la visita del ministro degli Esteri Qin Gang in Indonesia. Ripresi gli incontri bilaterali, compresi due faccia a faccia di Wang e Liu con i segretari di Stato e al Tesoro statunitense, Pechino spera di ripristinare la propria immagine dopo tre anni molto complicati. Ma già questo inizio ha ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) A tre mesi dall’improvvisa decisione di revocare le restrizioni sanitarie durate sin dall’iniziopandemia, la Cina sembra decisa a migliorare la propria immagine, recuperando terreno in un contesto generale poco favorevole. La visita a Monaco, Parigi, Roma, Budapest e infine Mosca di Wang Yi, membro del politburo del Partito Comunistae massimo esponentepolitica estera di Pechino, è stata l’apice (finora) di questa charme offensive — avviata al forum di Davos dal consigliere economico più importante, Liu He e in moto anche con la visita del ministro degli Esteri Qin Gang in Indonesia. Ripresi gli incontri bilaterali, compresi due faccia a faccia di Wang e Liu con i segretari di Stato e al Tesoro statunitense, Pechino spera di ripristinare la propria immagine dopo tre anni molto complicati. Ma già questo inizio ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ignaziocorrao : Nel silenzio più assoluto,dopo mesi di campagna elettorale, bracci di ferro europei che hanno ulteriormente isolato… - brandobenifei : #BaofaMifriVeso è campionessa italiana nel salto triplo, record che vale la qualificazione per gli Europei, ma non… - ladyonorato : Quindi siamo tutti felici e contenti di entrare in guerra a tutti gli effetti contro la Russia?.. Dell’opinione dei… - gioporce : RT @DavideR46325615: Agostino Santillo (M5S): 'BASTA FAKE NEWS SUL SUPERBONUS. Giorgetti e Meloni hanno deciso di affossare l'economia ital… - alborama : RT @LBasemi: Una volta avevamo una deputata molto agguerita, che difendeva i nostri interessi, ed invitava gli europei a non essere i serv… -