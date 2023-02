Giuseppe Conte ospite di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi venerdì 24 febbraio alle 22.45 su Nove. Con Travaglio e Scanzi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nuova puntata settimanale del talk di approfondimento del Nove “Accordi&Disaccordi”, in onda venerdì 24 febbraio alle 22:45: il conduttore Luca Sommi accoglierà il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Al centro del dibattito la guerra in Ucraina che, a un anno esatto dal suo inizio, vede una contrapposizione sempre più aspra con la Russia. Riflettori puntati anche sul dibattito interno al governo italiano dove la presidente del consiglio Meloni deve controbilanciare le posizioni anti-Zelensky di Silvio Berlusconi. Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi saranno presenti per commentare l’attualità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nuova puntata settimanale del talk di approfondimento del“Accordi&Disaccordi”, in onda2422:45: il conduttoreaccoglierà il presidente del Movimento 5 stelle. Al centro del dibattito la guerra in Ucraina che, a un anno esatto dal suo inizio, vede una contrapposizione sempre più aspra con la Russia. Riflettori puntati anche sul dibattito interno al governo italiano dove la presidente del consiglio Meloni deve controbilanciare le posizioni anti-Zelensky di Silvio Berlusconi. Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andreasaranno presenti per commentare l’attualità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

