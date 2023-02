Giuntoli ha messo gli occhi su Baldanzi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Questo strabiliante Napoli prepara la prossima partita di campionato dopo aver distrutto l’Eintracht Francoforte in UEFA Champions League. Nessuno ad inizio anno credeva in questa squadra, era data nei sondaggi come squadra che doveva lottare per il quarto posto. Gli unici che credevano davvero in questo progetto erano il presidente Aurelio De Laurentiis e il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Questo strabiliante Napoli prepara la prossima partita di campionato dopo aver distrutto l’Eintracht Francoforte in UEFA Champions League. Nessuno ad inizio anno credeva in questa squadra, era data nei sondaggi come squadra che doveva lottare per il quarto posto. Gli unici che credevano davvero in questo progetto erano il presidente Aurelio De Laurentiis e il L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clint6667 : @AnBa__9 Ci crederesti che Lobotka era stato messo in discussione? Era praticamente sul mercato e già si gridava al… - Il_Lucianone : @realvarriale @sscnapoli Bravo #Varriale! E ci sono voluti tanti anni di lavoro, frustrazioni e fatica prima di arr… - massitherock : RT @IlBuonDiavolo3: Nessuno si offenda, ma ci ho rivisto Riccardino mio. Complimenti a Giuntoli per aver messo a segno questo colpaccio, c… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Il Mattino – Napoli Giuntoli segue Laurienté e Bajrami del… - IlBuonDiavolo3 : Nessuno si offenda, ma ci ho rivisto Riccardino mio. Complimenti a Giuntoli per aver messo a segno questo colpacci… -