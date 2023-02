Giuliano: Valorizzare OSS, figura fondamentale in nuovo SSN (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sanità, Giuliano: Valorizzare OSS. Il riconoscimento del ruolo di questi operatori, avvenuto nel luglio 2021, non è sufficiente Giuliano: “Valorizzare OSS, figura fondamentale in nuovo SSN”. “L’ Operatore Socio Sanitario è centrale nella nostra idea di rilancio del SSN. Il riconoscimento del ruolo di questi operatori, avvenuto nel luglio 2021, non è sufficiente. Da allora poco è stato fatto per dare dignità e adeguata importanza per chi, come loro, ricopre un ruolo fondamentale nella sanità italiana” dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute. “Chiediamo di fornire loro strumenti di qualificazione professionale con la creazione di percorsi formativi di qualità e ad indirizzo nazionale. Le maggiori ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sanità,OSS. Il riconoscimento del ruolo di questi operatori, avvenuto nel luglio 2021, non è sufficiente: “OSS,inSSN”. “L’ Operatore Socio Sanitario è centrale nella nostra idea di rilancio del SSN. Il riconoscimento del ruolo di questi operatori, avvenuto nel luglio 2021, non è sufficiente. Da allora poco è stato fatto per dare dignità e adeguata importanza per chi, come loro, ricopre un ruolonella sanità italiana” dichiara Gianluca, Segretario Nazionale della UGL Salute. “Chiediamo di fornire loro strumenti di qualificazione professionale con la creazione di percorsi formativi di qualità e ad indirizzo nazionale. Le maggiori ...

