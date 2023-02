Giulia Salemi e quei contenuti social che segnano la “pace” col cast di Mare Fuori (Di giovedì 23 febbraio 2023) pace fatta tra Giulia Salemi e il cast di Mare Fuori. Tutto era nato da alcune dichiarazioni dell’influencer che avevano fatto storcere il naso ai protagonisti della serie tv. A replicare era stato esclusivamente Giacomo Giorgio, che nella serie interpreta Ciro Ricci e che era intervenuto sui social per rispondere alla ragazza. In seguito Giulia si era scusata pubblicamente per ciò che aveva detto. Ieri alcuni protagonisti della serie e la Salemi si sono incontrati alla Milano Fashion Week. Tra i presenti Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, Antonio Orefice che è fidanzato con Maria e che nella serie interpretava Totò e Artem che nella serie interpreta Pino. Proprio Artem ha condiviso uno scatto del cast con ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 febbraio 2023)fatta trae ildi. Tutto era nato da alcune dichiarazioni dell’influencer che avevano fatto storcere il naso ai protagonisti della serie tv. A replicare era stato esclusivamente Giacomo Giorgio, che nella serie interpreta Ciro Ricci e che era intervenuto suiper rispondere alla ragazza. In seguitosi era scusata pubblicamente per ciò che aveva detto. Ieri alcuni protagonisti della serie e lasi sono incontrati alla Milano Fashion Week. Tra i presenti Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, Antonio Orefice che è fidanzato con Maria e che nella serie interpretava Totò e Artem che nella serie interpreta Pino. Proprio Artem ha condiviso uno scatto delcon ...

