Giulia Salemi e il cast di Mare Fuori | pace fatta grazie alla Milano Fashion Week

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo l’attacco in radio e le successive scuse, è arrivata l’agognatatraed ildi, la serie di successo del momento. Dopo Sanremo,aveva raccontato un aneddoto relativo ad alcuni protagonisti della serie e che le aveva scatenato un certo risentimento per non essere stata particolarmente considerata dai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.