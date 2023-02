Giugliano | rubava farmaci alla sua titolare e li rivendeva | arrestata

(Di giovedì 23 febbraio 2023)della suae lia prezzi concorrenziali. A finire in manette una 57enne, destinataria di un provvedimento di sequestro preventivo di 150mila euro emesso dProcura di Napoli Nord., dipendente dellaa rubae li rivende: furto da 150mila euro Le indagini, eseguite da personale del Gruppo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il direttore del gruppo D' Azione Locale Terra, Giovanniha commentato dicendo: 'Da oggi ... rapina da 1500 euro in un supermercato a Torrione 30 Gennaio Zerottonove Salerno:in ...Il direttore del gruppo D' Azione Locale Terra, Giovanniha commentato dicendo: 'Da oggi ... rapina da 1500 euro in un supermercato a Torrione 30 Gennaio Zerottonove Salerno:in ...

Ruba medicine e le rivende, sequestro a dipendente infedele ... Agenzia ANSA

Giugliano, allarme furti in fascia costiera: "Banda di stranieri ... Il Meridiano News

Giugliano, beccata a rubare aggredisce i dipendenti del ... Il Meridiano News

Ha 16 anni già va a rubare scooter: preso il minorenne Il Meridiano News

Giugliano, ladro senza vergogna ruba due vasi di plastica davanti ... Il Meridiano News

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dipendente di una farmacia ruba medicinali e li rivende a prezzo inferiore, guadagnando decine di migliaia di euro. (ANSA) ...