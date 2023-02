Giugliano calcio, Mazzamauro rilancia il progetto. Poi l’appello alla città (Di giovedì 23 febbraio 2023) I vertici del Giugliano calcio sono stati ospiti ieri nella nostra trasmissione “Cuore Gialloblu”. In studio il presidente Alfonso Mazzamauro accompagnato dai dirigenti Ciro Sarno ed Antonio Amodio. Dopo le polemiche e le tensioni per la vicenda dei lavori allo stadio De Cristofaro, con la squadra costretta per tutta questa stagione a giocare la Serie L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) I vertici delsono stati ospiti ieri nella nostra trasmissione “Cuore Gialloblu”. In studio il presidente Alfonsoaccompagnato dai dirigenti Ciro Sarno ed Antonio Amodio. Dopo le polemiche e le tensioni per la vicenda dei lavori allo stadio De Cristofaro, con la squadra costretta per tutta questa stagione a giocare la Serie L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiberoCittadArm : Calcio, Serie C. Un Giugliano “impavido” riprende una gara “sofferta” a Pescara: è 1-1 tra delfini e tigrotti. – Li… - LiberoCittadArm : Calcio, Serie C. Giugliano, l’accorato “appello” dei Mazzamauro alla tifoseria: “Continuate a sostenere la nostra s… - CalcioTutti : RT @JuanPTeixeira93: Serie C ?????? | Grupo C | Fecha 28 Messina 0-0 Fidelis Andria Monterosi 0-1 Gelbison Pescara 1-1 Giugliano Taranto 0-0… - sportli26181512 : Il Catanzaro torna a correre: 6 gol al Monopoli. Vicenza super, perde la Juve U23: Il Catanzaro torna a correre: 6… - LiberoCittadArm : Calcio, Serie C. Giugliano, trovata la 'quadra' sullo stadio. Il 50enne sindaco Nicola Pirozzi: 'Intesa con il club… -