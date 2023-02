Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria: si correrà ad aprile (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un’altra corsa si aggiunge al già ricco calendario ciclistico italiano. Il prossimo 16 aprile, in contemporanea con l’Amstel Gold Race, si correrà infatti anche il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria (ex Giro della Provincia di Reggio Calabria), che ritorna dopo ben undici anni di assenza con l’ultima edizione L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Fausto Masnada: “Remco Evenepoel una macchina da guerra, stare al top nel ciclismo è molto difficile” Fabian Cancellara: “Ganna più da Roubaix che da Fiandre, dovrebbe lasciare la pista” Leggi su blogciclismo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un’altra corsa si aggiunge al già ricco calendario ciclistico italiano. Il prossimo 16, in contemporanea con l’Amstel Gold Race, siinfatti anche ildi(exProvincia di), che ritorna dopo ben undici anni di assenza con l’ultima edizione L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Fausto Masnada: “Remco Evenepoel una macchina da guerra, stare al top nel ciclismo è molto difficile” Fabian Cancellara: “Ganna più da Roubaix che da Fiandre, dovrebbe lasciare la pista”

