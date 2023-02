Giovani Promesse: l’imprevedibile Luca D’Andrea (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prosegue l’appuntamento settimanale con la rubrica 11contro11 Giovani Promesse: questa settimana parliamo di Luca D’Andrea, interessante trequartista in forza al Sassuolo. Come noto, gli emiliani investono molto sui talenti da lanciare in Prima Squadra e il classe 2004 non ha fatto eccezione. Giovani Promesse: la storia di Luca D’Andrea Luca D’Andrea nasce a Napoli il 6 settembre del 2004. Tuttavia, non entrerà mai a far parte delle Giovanili partenopee. Gravita infatti nei settori del Ponticelli, Mariano Killer e Scuola Calcio Azzurri di Torre Annunziata. Nel 2018 poi passa tra i Giovanissimi della SPAL, con cui intraprende un importante percorso di crescita. In Prima Squadra non ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prosegue l’appuntamento settimanale con la rubrica 11contro11: questa settimana parliamo di, interessante trequartista in forza al Sassuolo. Come noto, gli emiliani investono molto sui talenti da lanciare in Prima Squadra e il classe 2004 non ha fatto eccezione.: la storia dinasce a Napoli il 6 settembre del 2004. Tuttavia, non entrerà mai a far parte delleli partenopee. Gravita infatti nei settori del Ponticelli, Mariano Killer e Scuola Calcio Azzurri di Torre Annunziata. Nel 2018 poi passa tra issimi della SPAL, con cui intraprende un importante percorso di crescita. In Prima Squadra non ...

