(Di giovedì 23 febbraio 2023). Un fenomeno, quello del consumo die dello, che coinvolge sempre di più i. Nel corso dell’ultimo, nell’ottica di una mirata attività di repressione del traffico di sostanze stupefacenti e dell’assunzione delle stesse da parte di persone di giovane età, la polizia ha incrementato i servizi di controllo e monitoraggio nella città di. A seguito di tale attività sono state segnalate 74 persone, molte delle qualisotto i 22 anni di età e 5 minorenni, per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati circa 900 grammi di sostanza stupefacente che gli assuntori avevano con sé, suddivise in piccole dosi (cannabinoidi, eroina, cocaina, droghe sintetiche), denunciate per10 persone e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Toscana : ROSIGNANO - I Carabinieri del Comando Compagnia Carabinieri di Cecina, hanno eseguito un servizio finalizzato al co… - CiociariaO : Guida un autobus pieno di giovani. Ma è sotto l'effetto di droga Autista fermato dalla stradale al casello dell’aut… - antonioiorio16 : @FFontevivo @RaiDue @RaiPlay Fabio, credi che senza queste visioni ci sia meno bullismo e violenza giovanile? Magar… - VTrend_it : Coppia di giovani pisani beccati con la droga - infoitinterno : Lotta allo spaccio, arrestati due giovani: sequestrati droga e quasi 10mila euro -

I Falchi della Squadra Mobile, durante l'espletamento i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di, hanno notato un continuo movimento di, noti tossicodipendenti, che si ...La clip, quindi, offre un primo sguardo ai dueprotagonisti, interpretati dalle star in ... Per sfuggire ad un cartello dellae in seguito all'omicidio della madre, Carmen , una donna ...

Giovani e droga a Treviglio: in un anno 74 segnalati, 10 denunce per spaccio, un arresto BergamoNews.it

Fiumi di droga in città Crack e 'micro dosi': quanti giovani nella rete il Resto del Carlino

Gozzano, bivaccavano nei boschi in attesa della droga. Condannati ... La Voce Novara e Laghi

Un bar chiuso e tre giovani denunciati per droga La Sesia | Cronaca

Guida un autobus pieno di giovani. Ma è sotto l'effetto di droga ciociariaoggi.it

In questo contesto mercoledì mattina i Carabinieri della Compagnia di Senigallia, coordinati dal capitano Francesca Romana Ruberto, hanno svolto un servizio antidroga, che ha visto impegnati 8 carabin ...La Polizia di Stato di Taranto, in flagranza di reato, ha tratto in arresto e condotto nel locale carcere, un 33enne del posto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I “ ...