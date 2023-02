Giornalista viene interrotto da una ragazza che lo bacia: “Sei molto carino” | VIDEO (Di giovedì 23 febbraio 2023) Giornalista viene interrotto da una ragazza che lo bacia: “Sei molto carino” Nel corso di una diretta televisiva, il Giornalista australiano John Paul Gonzo del Network 10 New First è stato interrotto da una ragazza che si è avvicinata e gli ha dato un bacio sulla guancia, “Sei molto carino”, gli ha detto. Certainly wasn’t expecting this interruption mid looklive pic.twitter.com/eXt9CF8kzz — Johnpaul Gonzo (@JohnpaulGonzo) February 21, 2023 L’imbarazzo del reporter è stato immortalato dall’operatore. Durante lo stand up, con microfono in mano, davanti alla chiesa di Santa Teodora di Sihla, nella capitale della Moldavia di Chisinau. Nel bel mezzo di un servizio sul nuovo impegno ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023)da unache lo: “Sei” Nel corso di una diretta televisiva, ilaustraliano John Paul Gonzo del Network 10 New First è statoda unache si è avvicinata e gli ha dato un bacio sulla guancia, “Sei”, gli ha detto. Certainly wasn’t expecting this interruption mid looklive pic.twitter.com/eXt9CF8kzz — Johnpaul Gonzo (@JohnpaulGonzo) February 21, 2023 L’imbarazzo del reporter è stato immortalato dall’operatore. Durante lo stand up, con microfono in mano, davanti alla chiesa di Santa Teodora di Sihla, nella capitale della Moldavia di Chisinau. Nel bel mezzo di un servizio sul nuovo impegno ...

