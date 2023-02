Giornalista riceve un bacio in diretta da una donna: “Sei molto carino”. La reazione del cronista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il bello della diretta. Il Giornalista JohnPaul Gonzo è stato baciato da una passante mentre realizzava un servizio dalla capitale moldava per il network australiano 10 News First in merito alla guerra in Ucraina. All’improvviso una giovane donna si è diretta verso di lui e gli ha dato un bacio sulla guancia lasciando il cronista in imbarazzo. Nell’allontanarsi, la “fan” ha aggiunto: “Sei molto carino”. Lo stesso Gonzo ha postato sui social la clip commentando: “Di certo non mi aspettavo questa interruzione”. Il video ha scatenato anche qualche polemica, perché c’è chi ha osservato che se fosse stato un uomo a dare un bacio non richiesto a una donna si sarebbe parlato di molestie. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il bello della. IlJohnPaul Gonzo è stato baciato da una passante mentre realizzava un servizio dalla capitale moldava per il network australiano 10 News First in merito alla guerra in Ucraina. All’improvviso una giovanesi èverso di lui e gli ha dato unsulla guancia lasciando ilin imbarazzo. Nell’allontanarsi, la “fan” ha aggiunto: “Sei”. Lo stesso Gonzo ha postato sui social la clip commentando: “Di certo non mi aspettavo questa interruzione”. Il video ha scatenato anche qualche polemica, perché c’è chi ha osservato che se fosse stato un uomo a dare unnon richiesto a unasi sarebbe parlato di molestie. L'articolo proviene da Il Fatto ...

