Giorgio Lupano a teatro porta lo strano caso di Benjamin Button (Di giovedì 23 febbraio 2023) Giorgio Lupano a teatro piace. Piace quanto è gradito anche nel piccolo schermo dove, tra "Il Paradiso delle signore" e "Il Restauratore", il pubblico italiano ha potuto conoscerlo e innamorarsene in questi ultimi dieci anni. Adesso l'artista piemontese torna alle origini del suo percorso artistico e calca il palco del teatro Ghione di Roma sul ... TAG24.

