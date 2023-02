Giorgia Meloni incontra Rocca e Fontana, il governatore del Lazio: “Ci ha fatto gli auguri, le ho spiegato le mie priorità” | Foto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Presidente del Consigli Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi in visita di cortesia i presidenti della Regione Lazio, Francesco Rocca, e della Lombardia, Attilio Fontana, ai quali ha formulato gli auguri di buon lavoro. E’ quanto si legge in una nota. A seguire una gallery con le Foto dell’incontro Giorgia Meloni incontra Rocca ... Giorgia Meloni incontra Rocca e Fontana, il governatore del Lazio: “Ci ha fatto gli auguri, le ho spiegato le mie priorità” Foto ... Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Presidente del Consigli, hato oggi a Palazzo Chigi in visita di cortesia i presidenti della Regione, Francesco, e della Lombardia, Attilio, ai quali ha formulato glidi buon lavoro. E’ quanto si legge in una nota. A seguire una gallery con ledell’incontro..., ildel: “Ci hagli, le hole mie...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilkoSichinolfi : La bella lettera della dirigente scolastica di un liceo di Firenze rompe il muro del silenzio ipocrita e connivente… - stanzaselvaggia : 10 ore di treno nel vento gelido. Il viaggio di Giorgia Meloni a Kiev per la stampa sta diventando Anna Karenina. - VincenzoDeLuca : Abbiamo ascoltato Giorgia Meloni promuovere una nuova politica di “forniture di armi”. Anziché produrre armi, diamo… - zaccog : RT @MinistroEconom1: Giorgia Meloni è l'unico politico che per scrollarsi di dosso l'accusa di simpatizzare per i neonazi, appoggia un neon… - RomanUsaj : RT @salvini_giacomo: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni prenderà le distanze dal suo ministro Giuseppe Valditara che ha condannato… -