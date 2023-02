Ginnastica artistica | Fate scatenate in Coppa del Mondo | Alice D’Amato e Manila Esposito al comando! Iorio in finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Italia mostra subito i muscoli nella giornata d’apertura della prima tappa delladel2023 di, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Sulla pedana di Cottbus (Germania) lesi sono ben destreggiate nelle qualificazioni, a partire dalla scatenata. La 20enne genovese era apparsa già in ottima forma una decina di giorni fa in Serie A e si è ripetuta in terra tedesca, risultando la migliore sulle parallele asimmetriche, dove ha confezionato un esercizio di assoluto spessore tecnico: 14.500 con un D Score di 6.2, primo posto in classifica e pass per ladi sabato pomeriggio, dove sarà la grande favorita della vigilia per la vittoria. L’azzurra, che al Mandela ...