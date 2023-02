Ginnastica artistica | Fate d’assalto in Coppa del Mondo | Alice D’Amato e Maggio per le stoccate | bentornata Iorio

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Italia sarà grande protagonista in occasione della prima tappa delladel2023 di, il circuito riservato alle singole specialità che inizierà nel weekend del 23-26 febbraio a Cottbus (Germania). Il DT Enrico Casella ha infatti chiamato a raccolta quattro nomi di lusso, reduci dall’esordio in Serie A e desiderose di esprimersi ai massimi livelli in campo internazionale. Alcuneinizieranno la lunga volata verso gli Europei di aprile e i Mondiali di inizio autunno.insegue il colpaccio dopo il 14.950 offerto sulle parallele asimmetriche a Firenze, Martinacercherà di illuminare la scena soprattutto all’amata trave dopo lo show proposto nel capoluogo toscano, Elisaè tornata ...

Il calendario della Coppa del Mondo di Cottbus 2023 di specialità di ginnastica artistica maschile e femminile, in programma da giovedì 23 a domenica 26 febbraio: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. La stagione agonistica internazionale riparte dalla Germania. Adesso però i palazzetti sono di nuovo accessibili e non c'è dubbio che la ginnastica artistica, soprattutto l'artistica che in TV paga la contemporaneità degli attrezzi, sia sempre meglio seguirla dal vivo.

