Ginevra Lamborghini minacciata di morte: scatta la denuncia, cosa è successo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nelle ultime ore Ginevra Lamborghini ha fatto scattare la denuncia sui social. Il motivo, è che la ragazza è stata minacciata di morte da alcuni haters. Tutto è iniziato dalla sua ospitata a Casa Pipol dove ha parlato dei suoi ex colleghi della Casa del Grande Fratello Vip. La sorella di Elettra ha espresso la L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Pronti per un #GFVIPPARTY dall’atmosfera moooolto romantica?! ?? Tra gli ospiti avremo: Ginevra Lamborghini, Cristin… - maria57676901 : RT @elisac1986_86: Gli Incorvassi che inviano minacce di morte a Ginevra Lamborghini per aver detto la verità su Tavassi (ossia che gli ha… - MiriamFlaca70 : RT @anymours99: Onestamente che Ginevra Lamborghini venga a fare la morale dopo il suo breve ma abbastanza vergognoso percorso al Grande Fr… - silvia_gragnani : RT @elisac1986_86: Gli Incorvassi che inviano minacce di morte a Ginevra Lamborghini per aver detto la verità su Tavassi (ossia che gli ha… - infoitcultura : Ginevra Lamborghini sgancia una bomba su Tavassi e sul suo rapporto con Micol -