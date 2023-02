Gilles Rocca è single è finito l’amore con l’attrice Miriam Galanti

(Di giovedì 23 febbraio 2023)è finita dopo 14 anni la storia d’amore con la sua compagna.si è lasciato con la sua storica fidanzata,e ad annunciarlo è stato lui stesso sui social dopo settimane in cui si rincorrevano rumors su una loro probabile crisi. In un lungo post ha spiegato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Gilles Rocca ha un nuovo amore: “Sta con una famosa conduttrice Rai” - infoitcultura : Chi è Gilles Rocca: biografia, età, altezza, fidanzata e Instagram - infoitcultura : Chi è Gilles Rocca? Età, biografia, altezza, fidanzata e Instagram - infoitcultura : Gilles Rocca è single. Dopo 14 anni è finita con Miriam - infoitcultura : Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati, la storia è finita dopo 14 anni -

... 'Sono innamorata ma non proprio fidanzata' Proprio nelle scorse ore è uscito un rumors subito smentito e bollato come infondato che ipotizzava un flirt tra la conduttrice e, reduce ...Nella puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno è stata ospite , insieme ae Valeria Marini, Stefania Orlando. I tre sono i concorrenti dello speciale Sanremo dello storico show di Carlo Conti che va in onda ogni sabato in prima serata su Rai1. E durante la ...

Gilles Rocca starebbe (in segreto) con Bianca Guaccero Today.it

Bianca Guaccero e Gilles Rocca, la conduttrice rompe il silenzio: “Prima c’è stato Pierpaolo, ora Gilles…” Gossipblog

Gilles Rocca ha un nuovo amore: “Sta con una famosa conduttrice Rai” Gossipblog

Gilles Rocca è single. Dopo 14 anni è finita con Miriam Today.it

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati, la storia è finita dopo 14 anni Fanpage.it

Bianca Guaccero ha rotto il silenzio in merito al gossip che la vorrebbe impegnata in una relazione segreta con Gilles Rocca. Appena 24 ore dopo l’annuncio d’addio tra Gilles Rocca e Miriam Galanti, ...Gilles Rocca è single. Il "bello e talentuoso" di Ballando con le Stelle, Tali e Quali e L'isola dei famosi si è lasciato con la sua storica fidanzata, l'attrice Miriam Galanti… Leggi ...