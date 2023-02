Gigi Meroni | chi era la “farfalla granata” che avrebbe compiuto 80 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettaGranata : Gigi Meroni, gli 80 anni della Farfalla Granata: idolo del Torino - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: 80 anni di Gigi Meroni, la Farfalla che sfuggiva ai terzini e ai luoghi comuni. Un racconto di Germano Bovolenta #Torino h… - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: 80 anni di Gigi Meroni, la Farfalla che sfuggiva ai terzini e ai luoghi comuni. Un racconto di Germano Bovolenta #Torino h… - TorinoFCFeed : Gigi Meroni, gli 80 anni della Farfalla Granata: idolo del Torino - VELOSPORT1960 : -

La Farfalla Granata è volata via alle 22.40 del 15 ottobre 1967. Era una domenica di festa, il Torino aveva vinto una bella partita contro la Sampdoria, in casa, al Comunale.era l'ala destra, aveva il numero 7. Quella sera stava andando in un bar in compagnia del suo amico Fabrizio Poletti. C'era la Domenica Sportiva, presentava Enzo Tortora.aveva detto ...... di cui 6, ancora più misteriosamente, riguardano calciatori del Como: Celestino(fratello della Farfalla granata), Maurizo Gabbana, Albano Canazza, Adriano Lombardi, Piergiorgio Corno e ...

Calzettoni alla Sivori, look alla George Best: compirebbe domani 80 anni l’idolo del toro che piaceva anche ad Agnelli ...Gigi Meroni 80 anni, chi era: il volo spezzato della Farfalla granata Il calciatore beat nacque il 24 febbraio 1943 a Como: divenne un idolo per i titosi del Torino, fino alla tragica scomparsa, ...