Giannini: “Alla Lube servirà una grande prova per espugnare Siena!” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Punti pesanti in palio da qui Alla fine della Regular Season per la Cucine Lube Civitanova, attesa da “tre finali”. Lo ricorda il secondo allenatore biancorosso Romano Giannini, che sabato a Siena (ore 20) si troverà di fronte al suo passato, visto che da tecnico dell’Emma Villas fu l’artefice in un triennio del doppio salto dAlla B2 Alla A2. Dopo la vittoria dell’andata con il massimo scarto nelle Marche, la formazione campione d’Italia cerca punti al PalaEstra, che dopo gli eventi sismici di qualche settimana fa era stato chiuso dall’ordinanza del primo cittadino. Finalmente le due squadre si ritroveranno in campo per confrontarsi e da Civitanova arriverà un pullman di tifosi. Il tecnico Romano Giannini: “Si tratta di una partita importante per entrambe le squadre. Una delle ‘finali’ ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Punti pesanti in palio da quifine della Regular Season per la CucineCivitanova, attesa da “tre finali”. Lo ricorda il secondo allenatore biancorosso Romano, che sabato a Siena (ore 20) si troverà di fronte al suo passato, visto che da tecnico dell’Emma Villas fu l’artefice in un triennio del doppio salto dB2A2. Dopo la vittoria dell’andata con il massimo scarto nelle Marche, la formazione campione d’Italia cerca punti al PalaEstra, che dopo gli eventi sismici di qualche settimana fa era stato chiuso dall’ordinanza del primo cittadino. Finalmente le due squadre si ritroveranno in campo per confrontarsi e da Civitanova arriverà un pullman di tifosi. Il tecnico Romano: “Si tratta di una partita importante per entrambe le squadre. Una delle ‘finali’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viv_civitanova : Volley: Giannini: 'alla Lube servirà una prestazione maiuscola, l'Emma Villas ha alzato il livello del gioco'… - fabridal : #legavolley Giannini: “Alla Lube servirà una grande prova per espugnare Siena!” - Michele_Arnese : Oggi su La Stampa - forse il quotidiano più anti Fratelli d'Italia - campeggiano ben due interviste a esponenti di… - Agenzia_Ansa : La storia della @poliziadistato in 500 scatti nel libro 'Al servizio del Paese' realizzato in collaborazione con… - Rob76282550 : @MassimGiannini @LaStampa Titolone giannini sei veramente un giornalaio. Comunque c'è un posto libero a Kiev per u… -