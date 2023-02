Giani | ' La lettera della preside Savino motivo di orgoglio per la Toscana'

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli estremisti di destra all'attacco ma per fortuna lanon è finita in mani sovraniste: ilnteRegione, Eugenio, esprime "sincero apprezzamento per la- ...

Gli estremisti di destra all'attacco ma per fortuna la Toscana non è finita in mani sovraniste: il presidente della Regione Toscana, Eugenio, esprime "sincero apprezzamento per la- lezione sull'antifascismo scritta dalla dirigente scolastica A nnalisa Savino del liceo Leonardo da Vinci di Firenze dopo il pestaggio ...Il presidente Eugenioesprime sincero apprezzamento per la- lezione sull'antifascismo scritta dalla dirigente scolastica Annalisa Savino del Leonardo da Vinci di Firenze dopo il pestaggio avvenuto sabato ...

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani elogia la dirigente scolastica Annalisa Savino del liceo Leonardo da Vinci di Firenze dopo il pestaggio avvenuto sabato scorso davanti al Liceo Miche ...Il presidente Eugenio Giani esprime sincero apprezzamento per la lettera-lezione sull’antifascismo (che riportiamo qui sotto), scritta dalla dirigente scolastica Annalisa Savino del Leonardo da Vinci ...