Giallo sul compenso di Vespa, si muove il Cda Rai. Laganà chiede ai vertici di Viale Mazzini i conti del programma (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’eredità di Enzo Biagi resta un nervo scoperto a Viale Mazzini. In attesa del debutto del designato a raccoglierne il testimone, non si scioglie il Giallo del compenso pattuito per i 5 minuti della striscia serale post Tg1 affidata a Bruno Vespa. Che cumulerà così i circa 1,7 milioni di euro l’anno già incassati per la conduzione di Porta a Porta (1,3 milioni) e la collaborazione con Rai Cinema (altri 400mila), al cachet della nuova trasmissione. Bocche cucite in Rai Una cifra ancora top secret, nonostante le reiterate sollecitazioni del Cda ai vertici di Viale Mazzini. E sulla quale ieri, il consigliere (in quota dipendenti) Riccardo Laganà è tornato alla carica. Con un lettera inviata all’intero Consiglio d’amministrazione, Ad e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’eredità di Enzo Biagi resta un nervo scoperto a. In attesa del debutto del designato a raccoglierne il testimone, non si scioglie ildelpattuito per i 5 minuti della striscia serale post Tg1 affidata a Bruno. Che cumulerà così i circa 1,7 milioni di euro l’anno già incassati per la conduzione di Porta a Porta (1,3 milioni) e la collaborazione con Rai Cinema (altri 400mila), al cachet della nuova trasmissione. Bocche cucite in Rai Una cifra ancora top secret, nonostante le reiterate sollecitazioni del Cda aidi. E sulla quale ieri, il consigliere (in quota dipendenti) Riccardoè tornato alla carica. Con un lettera inviata all’intero Consiglio d’amministrazione, Ad e ...

