GfVip, lo sfogo di Ginevra Lamborghini: "Ricevo minacce di morte" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, ha denunciato di essere stata presa di mira dagli haters dopo aver espresso il suo pensiero su altri concorrenti del Grande Fratello al settimanale Chi. Da allora, riceve insulti pesantissimi, fino alle minacce di morte. Da diversi mesi, Ginevra è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, a seguito di alcune dichiarazioni fatte ai danni di Marco Bellavia. È per questo che ora si trova a Milano come invita di Chi per la Milano Fashion Week. Ma tra una pausa e l'altra Ginevra ha denunciato le minacce che riceve sempre più spesso. "Spero che tu Ginevra muoia perché sei ridicola", le ha scritto qualcuno. "A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all'interno della Casa, sui ...

