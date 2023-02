Gf Vip | Spinalbese-Fiordelisi | la frase non passa inosservata

Leggi su sologossip

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Gf Vip, Antoninoe Antonella: lanon sfugge ai telespettatori, cosa è successo in casa. Il clima è sempre più teso nella casa del GF Vip. Manca circa un mese e mezzo al termine di questa (lunghissima) edizione e tra i vipponi, ormai, non si nascondo più le antipatie. In casa esistono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.