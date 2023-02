GF Vip | Cristina Quaranta contro Nikita Pelizon | «Mi è costata l' eliminazione!»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 febbraio 2023) In questi giorni,è spesso al centro di polemiche in quanto stanno circolando sul web alcuni suoi vecchi video girati nel 2020 in cui parlava del covid facendo delle allusioni clamorose. Adesso, però, a portare alla luce degli altarini inaspettati della ragazza è stata un'ex concorrente del Grande Fratello Vip. La persona in questione è, la quale ha lasciato un commento al vetriolo al di sotto di un post pubblicato su Instagram dal portale The Pipol. In tale occasione, la donna ha svelato una frase particolarmente agghiacciante che le avrebbe dettomentre era ancora in casa riferita a suo fratello morto di tumore. GF Vip,: l'agghiacciante ...