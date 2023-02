GF VIP | Antonella contro Edoardo | ‘Ha messo l’amicizia prima dell’amore’ | cosa è successo ai ‘Donnalisi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Gf VIP, nuova lite traed. Lei lo accusa di “averdella loro relazione d’amore”. Ci troviamo davanti al colpo definitivo per far chiudere la loro relazione? GF VIP, la lite traedAl “Grande Fratello Vip” continuano gli attriti tra i Donnalisi che, dopo la loro discussione post-puntata, non si sono più rivolti la parola se non per provocarsi o lanciarsi frecciatine.Fiordelisi conversa con Nikita Pelizon commentando la possibilità di dover abbandonare la Casa: “Sicuramente farò felici tante persone qui dentro” e quando in camera entraaggiunge in maniera provocatoria: “Mi dispiace solo di non aver trovato l’amore vero”. La frecciata di ...