“GF Vip 7” | Oriana attacca il reality ma Antonino la zittisce subito

(Di giovedì 23 febbraio 2023) News Tv. Nella casa del Gf Vip, per alcuni concorrenti il malumore è alle stelle. Tutto ha avuto inizio durante la puntata di lunedì, 20 febbraio 2023, quando Alfonso Signorini e gli autori hanno deciso di punire i vipponi per alcuni comportamenti maleducati nella casa.Marzoli è apparsa particolarmente innervosita dal trattamento che le è stato riservato. Parlando con Micol e Nicole, la ragazza ha spiegato come secondo lei gli autori avrebbero tagliato alcune sue parti di dialogo montandole insieme e di come i toni siano stati esagerati nei suoi confronti. Ci ha pensatoa dirne quattro sul conto della vippona. (Continua dopo le foto…) GF Vip,ilmala...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP preferito è... Oriana! #GFVIP - fanpage : Daniele Dal Moro ha confessato : “Ecco perché mi sono innamorato di bebe”, riferendosi a Oriana Marzoli. L’ex tron… - GrandeFratello : Oriana di nuovo al centro delle critiche della Casa ?? #GFVIP - Vip___era : RT @LunaticaRoma: TONTY CHE DICE CHE DEVONO RESTITUIRE TUTTE LE PENNE E LA CARTA AHAHHAH La reazione di oriana e luca ???????????? #gfvip… - Vip___era : RT @FrancescaBB3: LUCA E ORIANA VI AMO #oriele -

...prima l'indossatrice sarebbe la Vippona più falsa di questa edizione del GF. Cristina non ha esitato a definirla una persona artefatta e costruita. Dello stesso avviso Luca Onestini e......televoto in attesa della puntata di giovedì Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratelloe ...cena a sorpresa per questa sera e per farlo ha coinvolto il gruppo degli 'Spartani' (, Giaele,...

Luca Onestini difende Oriana Marzoli e attacca il GF Vip: Traducono le nostre parole come vogliono Fanpage.it

Gf Vip, Oriana Marzoli attacca il gioco degli autori e viene censurata: cosa ha detto ieri sera leggo.it

Gf Vip, Antonella e Oriana rischiano grosso: le anticipazioni della puntata di giovedì 23 febbraio Dire

VIDEO | Gf Vip, Oriana è a pezzi: "Vedo tutto negativo" Dire

Daniele Dal Moro e il supporto per Oriana Marzoli - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

GF Vip, Nikita Pelizon non viene perdonata da un’ex concorrente: parole al veleno per lei Nikita Pelizon nel bene e nel male è una delle ...La Murgia ha ritenuto l'atteggiamento della produzione nei confronti di Oriana esagerato, spiegando di non averla mai sentita dire certe cose. Antonino l'ha subito interrotta, dicendo: «Io sì, l'ho ...