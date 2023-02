(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il GF Vip 7 sta per tornare con la sua 36esima puntata, in diretta su Canale 5 nella prima serata di oggi, giovedì 23 febbraio. Ad un mese circa dalla fine del reality, stasera è tempo di una nuova eliminazione, ma intanto chi sarà ildal pubblico da casa? Diamo uno sguardo ai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... virgivirgivivi : GF VIP, spunta un dettaglio su Antonella Fiordelisi - ricciol21194899 : GRANDE FRATELLO VIP SEI VERGOGNI ALFONSO , N MI PIACE COSI NIKITA COSA PRMETTE LEI KIJITA PROBELMA MALATA FISSATA D… - ADelleNotizie : GF VIP, spunta un dettaglio su Antonella Fiordelisi #antonella #nikita #oriana - ADelleNotizie : GF VIP, spunta un dettaglio su Antonella Fiordelisi - blogtivvu : GF Vip 7, Nikita e Antonella si contendono il podio del preferito: ecco cosa dicono i sondaggi #gfvip #nikiters… -

Grande tensione al Grande FratelloOriana Marzoli si è scagliata contro altri due concorrenti . ... Martina Nasoni , ex fidanzata di Daniele Dal Moro , e Matteo Diamante , ex diPelizon . ...... Leggi anche Cristina Quaranta ancora controPelizon Se Ivana si è complimentata con Edoardo ...Luca ha invece evidenziato il comportamento sbagliato e provocatorio assunto da Antonella al Gf...

Luca Onestini attacca gli autori del GF Vip: Nikita contro il regolamento con carta e penna qua Fanpage.it

Gf Vip, Luca Onestini prende in giro Nikita Pelizon per una sua abitudine: ma lei ha una malattia degenerativa ilmessaggero.it

Eliminato GF Vip 7, Antonella, Antonino, Micol o Nikita Il SONDAGGIO Blog Tivvù

GF Vip, Nikita Pelizon frasi agghiaccianti sul covid: il popolo del web insorge. “Il covid è anche gentile, non se la prende con i bambini e non ti fa morire in tre giorni”. SuperGuidaTV

“GF Vip” nel mirino per Nikita: diffidati due concorrenti. E Signorini tace DiLei

Stasera, giovedì 23 febbraio in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Grande Fratello VIP! L’aria è tesa all’interno ... Micol Incorvaia e Nikita Pelizon Non mancherà un angolo dedicato ...Manca un mese e mezzo alla finale e nella casa del Grande Fratello Vip gli animi sono sempre più accesi. Questa sera poi, durante la diretta che seguiremo come sempre minuto per minuto ...