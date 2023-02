Gf Vip 7 | Attilio Romita fa i nomi dei Vipponi “cattivi” | “Ecco chi è il peggiore di tutti”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip,è intervenuto ai microfoni di Casa Chi, il talk show condotto dall’ex Vippona Sophie Codegoni. Per iniziare, il giornalista ha raccontato cosa pensa di Sarah Altobello e se vorrà frequentarla come amica fuori dalla Casa del reality show: Ho perso Sarah come amica? Questa non so se sia una buona o una brutta notizia. Comunque l’avevo messo in conto dopo quella pistolettata che ha lanciato nella precedente puntata “conservo il bigliettino che mi hai lasciato nel beauty”. Cosa che ovviamente ha terremotatogli sforzi che ho messo in campo nel tentativo di recuperare il rapporto con la mia compagna Mimmuzza. Quella pistolettata non me l’aspettavo proprio. Se sono contento che sia rientrata? Allora distinguiamo: alla parte diciamo emotiva, umorale, non ...