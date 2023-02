Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese a rischio squalifica? Ecco la segnalazione pubblicata da Striscia la Notizia

(Di giovedì 23 febbraio 2023)ha infranto il regolamento del Gf Vip 7? Ieri seralaha condiviso unarelativa al Vippone,proprio sul sito del noto Tg satirico.ha rivelato: Il regolamento del Grande Fratello vieta ai concorrenti di rivelare in Casa quello che succede al di fuori delle mura di Cinecittà. Secondo un video che gira sui socialnon avrebbe rispettato la norma. Nella clip si vede Antonella Fiordelisi parlare con Sarah Altobello e raccontare una confidenza dell’ex di Belén: «Mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui». Il discorso è ...

Stavolta al centro delle polemiche c'è Antonino Spinalbese che ora rischia la squalifica per aver violato il regolamento. Uno dei personaggi più chiacchierati e seguiti di questa edizione del GF Vip è ...Il regolamento del Grande Fratello Vip Come sottolineato da Striscia La Notizia, il regolamento del Grande Fratello vieta ai concorrenti di rivelare in casa quello che accade fuori dalle mura di ...