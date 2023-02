Gemma Galgani | il dramma mai superato | Ovunque tu sia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) “tu sia buon compleanno babbo Alfredo”:ha dedicato questo dolce pensiero al padre nel giorno del suo compleanno. L'uomo, scomparso sei anni fa, è ancora vivo nel suo cuore. La dama di Uomini e donne ha scritto questo messaggio nelle sue storie Instagram, firmandosi "Tua Gemmina". Il dolce ricordo è stato accompagnato dalla foto di lei da bambina con il babbo. Quella di oggi, insomma, è una giornata particolare per la, che tempo fa aveva rivelato di non aver maiil dolore per la perdita dei genitori. Proprio al padre ha sempre dedicato messaggi speciali e carichi d'affetto, ricordando i suoi insegnamenti e sottolineando di averli capiti solo in età adulta. Intanto nelle prossime puntate di Uomini e donne non mancheranno i colpi di scena ...