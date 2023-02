(Di giovedì 23 febbraio 2023) Possiamo essere tutti d’accordo, immagino, sul fatto che innamorarsi è davvero divertente. Quei momenti elettrizzanti in cui sentiamo l’amore spuntare dentro di noi sono tra le esperienze umane più piacevoli. Non sarebbe bello se potessimo... Leggi

'Ennesima giornata infernale con ben 1.107 pazienti ammassati nelle sale in attesa di ricovero: 97 all'Umberto I, 91 al, 70 al Sant'Andrea e 68 sia al Pertini che al San Camillo. E per molte ..."Sono il nipote di Mattarella , assumetemi". Così un urologo di 56 anni, pur di farsi assumere dal policlinico, ha provato a fingersi parente stretto del presidente della Repubblica. Prima ha fatto chiamate alla direzione sanitaria. Poi ha consegnato finte lettere di presentazione inviate a nome del ...

"Sono il nipote di Mattarella, assumetemi". Ma il Policlinico Gemelli lo denuncia: smascherata la truffa dell… Repubblica Roma

Oroscopo Gemelli di domani : previsioni del giorno 24/02/2023 Io Donna

Roma, medico si spaccia per Mattarella per un'assunzione al Gemelli: «Pronto, sono il Presidente» ilmessaggero.it

Vuoi un posto letto all’Ospedale Gemelli Sono 20mila euro a settimana L'Espresso

Roma, medico si spaccia per Mattarella per un'assunzione al Gemelli Sky Tg24

Un medico di 56 anni, urologo, ha organizzato una messa in scena per ottenere un posto all’Ospedale Gemelli di Roma. L’uomo ha pensato di spacciarsi per il presidente della Repubblica Sergio ..."Sono il nipote di Mattarella, assumetemi". Così un urologo di 56 anni, pur di farsi assumere dal policlinico Gemelli, ha provato a fingersi parente stretto del presidente della Repubblica. Prima ha ...