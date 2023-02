Gazzetta – Mourinho | “Il Ceo della Roma sicuro che io resti? Sua interpretazione”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) 2023-02-22 20:46:49 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Il tecnico dei giallorossi, alla vigiliasfida con il Salisburgo, ha parlato del suo futuro nella Capitale “L’ultima cosa a cui voglio pensare adesso è il futuro mio esquadra. In questo momento penso solo al Salisburgo, che è una partita da dentro o fuori. Il futuro è domani, in questo caso”. Josési approccia così al ritorno del playoff con il Salisburgo di Europa League. Ma prima vuole chiarire una cosa: “Le parole del Ceo Pietro Berardi (che si era detto fiducioso sulla sua permanenza in giallorosso anche nella prossima stagione, ndr) sono semplicemente una sua intuizione, io non ho mai parlato con lui su questo tema”. La partita — Ed allora conta vincere soprattutto domani, perché anche su ...

Questa sera alle 21 la sfida di Europa League tra Roma e Salisburgo. La probabile formazione di ...Il primo a saperlo - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - èche però non ha ancora ... Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La...

L'ex attaccante della Roma Ruggiero Rizzitelli, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'imminente sfida di Europa League tra i giallorossi e ...Mai come questa volta i dubbi di Mourinho sono giustificati. Stamattina, infatti, Dybala e Abraham sosterranno il provino decisivo, anche se la convocazione di entrambi non è in dubbio, come riporta ...