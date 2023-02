Gaza: raid aerei israeliani sulla Striscia (Di giovedì 23 febbraio 2023) raid aerei israeliani hanno colpito obiettivi nella Striscia di Gaza all'alba dopo un lancio di razzi lanciati verso Israele che non ha causato vittime. Lo ha confermato l'esercito israeliano. Poco ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023)hanno colpito obiettivi nelladiall'alba dopo un lancio di razzi lanciati verso Israele che non ha causato vittime. Lo ha confermato l'esercito israeliano. Poco ...

