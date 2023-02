Gaza | 10 palestinesi uccisi dal raid israeliano L' Onu | Mai tanto pericolo

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Queste immagini arrivano da, dalla frontiera fra territorie Israele dove un gruppo di persone protesta bruciando gomme e agitando la bandiera palestinese dopo la morte di 10in una Nablus. La situazione nell'area è molto tesa, mai così "infiammabile da anni" secondo il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che è intervenuto chiedendo lo "stop" della colonizzazione israeliana "illegale" nei Territori. "In tutta la Cisgiordania occupata e a, la mancanza di speranza si sta diffondendo, alimentando rabbia e disperazione. Ogni nuovo insediamento è un altro ostacolo sulla via della pace - ha detto - tutte le attività di insediamento sono illegali secondo il diritto internazionale e devono ...

Poco dopo le 6:00 ora locale (le 5 in Italia), un fumo nero si è levato sopra una delle località prese di mira a nord diCity. In una dichiarazione inviata alla stampa pochi minuti dopo, l'...Dall'inizio dell'anno sono stati uccisi in scontri a fuoco con l'Idf 49. Centinaia di attacchi terroristici progettati sono stati fermati. E la vicenda appare su tre palcoscenici:, ...

(LaPresse) L'esercito israeliano ha dichiarato che militanti palestinesi hanno lanciato sei razzi dalla Striscia di Gaza verso il sud del Paese, nella notte tra mercoledì e giovedì. Il contrattacco è ...Sderot e altre città nelle vicinanze della Striscia di Gaza, intorno alle 4:00 ora locale (le 3:00 in Italia). Il lancio di razzi all'indomani degli scontri armati in Cisgiordania che hanno visto 11 ...