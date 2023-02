(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il racconto di Gian Pieronello speciale DAZN Heroes: in particolar modo sulla sua cavalcata conCome ospite speciale di DAZN Heroes era presente l’allenatore delGian Pierondo di quella che è stata la sua cavalcata nerazzurra analizzata attraverso la sua visione di vedere il calcio. IL FAMOSO ATALANTA-–«Il mio occhio cascava su questi giovanotti. Io in quel momento valutavo l’aspetto tecnico, poi era da considerare anche la personalità.la prima volta che parlai col Presidente, mi disse che il suo sogno era quello di veder giocare i giovani del vivaio. Io guardai la rosa e pensai: ma sono già lì, bastava soltanto togliere un po’ di polvere per trovare le pepite. Eravamo una squadra tutta ...

Il centravanti dell'Atalanta Rasmus Hojlund sinella sua avventura ad alti livelli in quel di Bergamo Ai microfoni di Sky Sport, l'...e riferimenti professionali per continuare a ...Palladino in sala stampadi "un sogno realizzato, non mi aspettavo di esordire vincendo, ... Palladino è l'allievo diche sta facendo meglio e che promette di più in termini di ...

Gasperini racconta l'Atalanta: «Ricordo la sfida col Napoli. Parlando di Ilicic e Gomez...» Calcio News 24

"Sarri e Gasperini Ve li spiego io" La Gazzetta dello Sport

Lazio-Atalanta 0-2, rivivi la diretta: gol di Zappacosta e Hojlund, Sarri finisce sesto Corriere dello Sport

Rassegna: Serie A, oggi tre gare. Occhi puntati su Lazio-Atalanta ... ART News - Agenzia Stampa

Cetto: “Gasperini non sapeva gestire bene lo spogliatoio. Voglio tornare a Palermo” Mediagol.it

Bella intervista a Dazn di mister Gasperini Mister Gasperini si racconta a Dazn in una bella intervista confezionata da Andrea Barzagli, soffermandosi anche su quelli che sono i suoi principi di gioco ...Bella intervista a Dazn di mister Gasperini Mister Gasperini si racconta a Dazn in una bella intervista confezionata da Andrea Barzagli, soffermandosi anche su quelli che sono i suoi principi di gioco ...