Gasperini: «I giocatori che ho amato di più? Con il Papu e Ilicic mettevi la palla in banca…» (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato un’intervista a Dazn in cui ha analizzato le sue sette stagioni con il club bergamasco. “Tanti per anni pensavano che facessimo marcature a uomo, ma non è mai stato così. Il principio era quello di accorciare in avanti e andare a prendere l’avversario che giocava davanti. Col Pescara di Galeone eravamo l’unica squadra che giocavamo a zona, da lì mi si è aperto un mondo: andare ad attaccare l’avversario, non aspettare che perdessero palla loro, ma andare noi a conquistarla. Il 3-4-3 l’ho scoperto andando in giro anche in squadre d’Europa, vidi l’Ajax giocare con questo sistema. La difesa a tre era una novità in Italia, al di là delle squadre bloccate che magari giocavano chiuse dietro”. Gasperini sui talenti dell’Atalanta. “È stato un processo difficile. Tanti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, ha rilasciato un’intervista a Dazn in cui ha analizzato le sue sette stagioni con il club bergamasco. “Tanti per anni pensavano che facessimo marcature a uomo, ma non è mai stato così. Il principio era quello di accorciare in avanti e andare a prendere l’avversario che giocava davanti. Col Pescara di Galeone eravamo l’unica squadra che giocavamo a zona, da lì mi si è aperto un mondo: andare ad attaccare l’avversario, non aspettare che perdesseroloro, ma andare noi a conquistarla. Il 3-4-3 l’ho scoperto andando in giro anche in squadre d’Europa, vidi l’Ajax giocare con questo sistema. La difesa a tre era una novità in Italia, al di là delle squadre bloccate che magari giocavano chiuse dietro”.sui talenti dell’Atalanta. “È stato un processo difficile. Tanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Gasperini: «I giocatori che ho amato di più? Con il Papu e Ilicic mettevi la palla in banca…» A Dazn: «Nella prim… - RadioRossonera : Pronta una trappola per il #Milan #Gaperini ha un piano preciso per la sua #Atalanta ?? - rob23cloudyy : @unclesinger39 Ma se già nel 2016 i nostri giocatori raccontavano le storielle del tavolo da ping-pong che hanno fa… - FraD1705 : @Blaise64048559 @jackpuulista Il punto è che lui non ha l'atteggiamento ideale per il Milan. Critichiamo Pioli che… - MondoGaio : @myo75ho @ToroGoal Ricordo che anche Gasperini ha il vizio di chiedere giocatori, ma almeno con la prima atalanta vinceva. -