Gasperini | «Bocciatura all’Inter legata alla difesa a 3 | mi è dispiaciuto»

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Gian Pieroha rilasciato un’intervista a Dazn con Andrea Barzagli. L’allenatore dell’Atalanta ha parlato in questa occasione anche della breve esperienza nel 2012 con l’Inter, finita poi male dopo poche settimane.– Gian Pieroha rilasciato un’intervista a Dazn. In tale occasione l’allenatore ha parlato della sua breve esperienza con l’Inter, dicendo: «L’Inter era fortissima, io speravo di poter rimettere la batteria nella macchina vecchia che ho trovato. Invece questo non è stato possibile, mi è. In quell’anno i brasiliani e gli argentini tornarono dopo perché c’era stata la Coppa America, Stankovic fu uno dei pochi a partecipare al ritiro. È stata un’esperienza molto breve e poco fortunata. In qualche settimana non c’è stato neanche il tempo di iniziare, alcuni si sono ...

Pensavo di far ripartire la macchina un po' vecchia con la batteria nuova. Lì la bocciatura totale, la preclusione, fu per la difesa a 3: non vedo altri motivi".

"Per due anni siamo rimasti fermi in attacco, adesso Hojlund e Lookman ci hanno dato una bella spinta". Gian Piero Gasperini e' l'intervistato ...Gasperini ha ripercorso le tappe dell'evoluzione della sua ... eccezionale, e Chivu. Lì la bocciatura totale, la preclusione, fu per la difesa a 3: non vedo altri motivi".