Galliani: «Posso fare tutto nella vita, ma mai mettere una maglia dell’Inter!» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sempre Inter-Milan, Galliani non dimentica il suo passato e la sua fede rossonera. L’attuale dirigente del Monza ha svelato un aneddoto su una maglia di Lautaro Martinez MAI NERAZZURRO ? Adriano Galliani, alla festa Fondazione Milan, ha ironizzato sulla sua fede per il Milan citando un evento accaduto alcuni giorni prima: «Io non dimenticherà mai il Milan. Infatti, alla cena di United For Ucraina volevano darmi una maglia di Lautaro Martinez. E gli ho risposto che potevo fare tutto nella vita ma mai mettere una maglia dell’Inter. Figuriamoci dimenticare trent’anni di Milan». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sempre Inter-Milan,non dimentica il suo passato e la sua fede rossonera. L’attuale dirigente del Monza ha svelato un aneddoto su unadi Lautaro Martinez MAI NERAZZURRO ? Adriano, alla festa Fondazione Milan, ha ironizzato sulla sua fede per il Milan citando un evento accaduto alcuni giorni prima: «Io non dimenticherà mai il Milan. Infatti, alla cena di United For Ucraina volevano darmi unadi Lautaro Martinez. E gli ho risposto che potevoma maiunadell’Inter. Figuriamoci dimenticare trent’anni di Milan». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

