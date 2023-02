Galaxy Tab S8 scontato di 263€ con pennino e diagonale da 11 pollici

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 23 febbraio 2023)Tab S8dicon una percentuale del 29% in meno sul prezzo ufficiale. Dotato dida 11, 18 GB di memoria interna e Android 12. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. Dash Cam e videocamera per retromarcia in offertaTab S8diAcquista su Amazon SamsungTab S8 11Wi-Fi RAM 8 GB 128 GB Tablet Android 12 Graphite Versione italiana 2022 Prezzodel 29%: 635,90€ invece di 899€ Acquista su Amazon Apple 2022 iPad 10,9? (Wi-Fi, 64GB) – ...