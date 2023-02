FurFreeEurope, la nostra indagine su un allevamento di volpi in Polonia: firma per lo stop Ue alle pellicce! (Di giovedì 23 febbraio 2023) A inizio febbraio abbiamo intrapreso un viaggio di oltre 13 ore, destinazione: un allevamento di volpi in Polonia. Abbiamo attraversato Svizzera, Austria, Germania e infine abbiamo raggiunto un allevamento polacco in cui vengono allevate volpi per la produzione di pellicce. Quello che abbiamo visto è molto simile a ciò che negli anni abbiamo documentato negli allevamenti di visoni italiani: animali spaventati, confinati in gabbia per tutta la loro vita, feriti e sottoposti a stress psicofisici estremi. Abbiamo visto lunghe file di gabbie singole, al cui interno, a causa delle condizioni in cattività, le volpi giravano compulsivamente in cerchio, sbattendo contro le pareti in metallo. Le gabbie a batteria erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) A inizio febbraio abbiamo intrapreso un viaggio di oltre 13 ore, destinazione: undiin. Abbiamo attraversato Svizzera, Austria, Germania e infine abbiamo raggiunto unpolacco in cui vengonovateper la produzione di pellicce. Quello che abbiamo visto è molto simile a ciò che negli anni abbiamo documentato neglivamenti di visoni italiani: animali spaventati, confinati in gabbia per tutta la loro vita, feriti e sottoposti a stress psicofisici estremi. Abbiamo visto lunghe file di gabbie singole, al cui interno, a causa delle condizioni in cattività, legiravano compulsivamente in cerchio, sbattendo contro le pareti in metallo. Le gabbie a batteria erano ...

