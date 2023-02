Fumogeni e striscione per Cospito all' Altare della Patria

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Alcuni manifestanti hanno esposto unoe acceso alcuniall'a Roma. Una iniziativa per chiedere la revoca del 41 bis per l'anarchico Alfredo. Sul posto è ...

Alcuni manifestanti hanno esposto unoe acceso alcuniall'Altare della Patria a Roma. Una iniziativa per chiedere la revoca del 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito. Sul posto è intervenuta la polizia. Servizi di ...Alcuni di loro hanno acceso, ed è stato fatto calare unoche recita: " L'Italia tortura. Con Alfredo, no al 41bis ". Nel frattempo la Questura di Roma ha disposto servizi di ...

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Alcuni manifestanti hanno esposto uno striscione e acceso alcuni fumogeni all'Altare della Patria a Roma. Una iniziativa per chiedere la revoca del 41 bis per l'anarchico ...Roma, blitz degli attivisti in sostegno di Alfredo Cospito all'Altare della Patria. In cima è stato srotolato e appeso uno striscione con la scritta «L'Italia tortura, ...