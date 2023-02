Fumogeni all'Altare della Patria. La Russa e Sangiuliano: "Atto inaccettabile" (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - I Fumogeni e gli striscioni di solidarietà ad Alfredo Cospito esposti oggi pomeriggio all'Altare della Patria hanno suscitato lo sdegno delle forze politiche, a partire dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Manifestare il proprio pensiero e anche il proprio dissenso è un legittimo diritto - ha affermato - ma farlo in questo modo all'Altare della Patria, monumento simbolo dell'Unità nazionale e che rende onore a chi ha sacrificato la vita per la nostra Nazione è una provocazione e un oltraggio inaccettabile". Forte la condanna espressa dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: "Ho appreso dalle agenzie di stampa la notizia di quanto avvenuto questo pomeriggio ... Leggi su agi (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - Ie gli striscioni di solidarietà ad Alfredo Cospito esposti oggi pomeriggio all'hanno suscitato lo sdegno delle forze politiche, a partire dal Presidente del Senato, Ignazio La. "Manifestare il proprio pensiero e anche il proprio dissenso è un legittimo diritto - ha affermato - ma farlo in questo modo all', monumento simbolo dell'Unità nazionale e che rende onore a chi ha sacrificato la vita per la nostra Nazione è una provocazione e un oltraggio". Forte la condanna espressa dal ministroCultura, Gennaro: "Ho appreso dalle agenzie di stampa la notizia di quanto avvenuto questo pomeriggio ...

