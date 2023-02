Fumo, Fedele (Sapienza): “Sigaretta elettronica utile per il 20-30% degli incalliti” (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Se solo usassimo le sigarette elettroniche (e-cig) nel 20-30% dei fumatori che, pur essendo a elevato rischio cardiovascolare, non vogliono smettere di fumare, faremmo un importante passo avanti nella prevenzione di infarto e ictus”. Così Francesco Fedele, ordinario di Cardiologia all’Università La Sapienza di Roma e presidente dell’Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Incr), commentando un articolo sul ruolo delle e-cig, per aiutare adulti che devono smettere di fumare, pubblicato su ‘Nature Medicine’. “Le sigarette elettroniche – si legge nelle conclusioni dell’editoriale – non sono la bacchetta magica che porrà fine ai danni devastanti causati dal Fumo di Sigaretta, ma possono contribuire al raggiungimento di questo nobile obiettivo di salute pubblica. Tuttavia, la promozione delle e-cig ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Se solo usassimo le sigarette elettroniche (e-cig) nel 20-30% dei fumatori che, pur essendo a elevato rischio cardiovascolare, non vogliono smettere di fumare, faremmo un importante passo avanti nella prevenzione di infarto e ictus”. Così Francesco, ordinario di Cardiologia all’Università Ladi Roma e presidente dell’Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Incr), commentando un articolo sul ruolo delle e-cig, per aiutare adulti che devono smettere di fumare, pubblicato su ‘Nature Medicine’. “Le sigarette elettroniche – si legge nelle conclusioni dell’editoriale – non sono la bacchetta magica che porrà fine ai danni devastanti causati daldi, ma possono contribuire al raggiungimento di questo nobile obiettivo di salute pubblica. Tuttavia, la promozione delle e-cig ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Fumo, Fedele (Sapienza): 'Sigaretta elettronica utile per il 20-30% degli incalliti' - vivereitalia : Fumo, Fedele (Sapienza): 'Sigaretta elettronica utile per il 20-30% degli incalliti' - TV7Benevento : Fumo, Fedele (Sapienza): 'Sigaretta elettronica utile per il 20-30% degli incalliti' - -