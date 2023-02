Frosinone, morto in autostrada (23.02.23) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dramma, nella prima serata di giovedì 23 febbraio 2023, in Ciociaria: un uomo è deceduto, a causa di un malore fulminante che ha vinto sulla vita, mentre si trovava al volante di un mezzo di trasporto e di lavoro. morto in autostrada Da quanto si apprende, il malcapitato protagonista del tristissimo fatto in cronaca, è un uomo che, al momento del cupo accadimento, percorreva l’autostrada A1 nel tratto compreso tra i Comuni di Ceprano e Frosinone. Un Tir fuori controllo L’autista, mentre lottava contro l’improvviso malore contro il quale nulla ha potuto, era seduto nella cabina di Tir che, a causa delle condizioni del conducente, ha iniziato ad impaurire gli automobilisti che, in quei momenti, si trovavano nello stesso tratto autostradale. Evitata la tragedia Nonostante quanto descritto, l’uomo è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dramma, nella prima serata di giovedì 23 febbraio 2023, in Ciociaria: un uomo è deceduto, a causa di un malore fulminante che ha vinto sulla vita, mentre si trovava al volante di un mezzo di trasporto e di lavoro.inDa quanto si apprende, il malcapitato protagonista del tristissimo fatto in cronaca, è un uomo che, al momento del cupo accadimento, percorreva l’A1 nel tratto compreso tra i Comuni di Ceprano e. Un Tir fuori controllo L’autista, mentre lottava contro l’improvviso malore contro il quale nulla ha potuto, era seduto nella cabina di Tir che, a causa delle condizioni del conducente, ha iniziato ad impaurire gli automobilisti che, in quei momenti, si trovavano nello stesso trattole. Evitata la tragedia Nonostante quanto descritto, l’uomo è ...

