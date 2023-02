Frosinone, Grosso: “Siamo concentrati solo sul Parma, vogliamo regalare un’altra gioia ai tifosi” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, ha parlato prima del match di campionato contro il Parma, in programma domani sera alle ore 20.30. Queste le sue parole in conferenza stampa: “L’ho detto tante volte, sono focalizzato sul presente. Non perdo energie a guardare oltre. Mi piace guardare il presente. Avremo una grandissima partita da giocare davanti ai nostri tifosi e a modo nostro vogliamo conquistare un altro bellissimo risultato. Siamo pienamente focalizzati su questa gara, tutte le energie dentro la partita con il Parma. Affrontiamo una squadra molto forte, vogliamo cercare di giocare nella maniera migliore. solo alzando il livello della nostra prestazione avremo la possibilità di ottenere un risultato positivo che è quello che ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il tecnico del, Fabio, ha parlato prima del match di campionato contro il, in programma domani sera alle ore 20.30. Queste le sue parole in conferenza stampa: “L’ho detto tante volte, sono focalizzato sul presente. Non perdo energie a guardare oltre. Mi piace guardare il presente. Avremo una grandissima partita da giocare davanti ai nostrie a modo nostroconquistare un altro bellissimo risultato.pienamente focalizzati su questa gara, tutte le energie dentro la partita con il. Affrontiamo una squadra molto forte,cercare di giocare nella maniera migliore.alzando il livello della nostra prestazione avremo la possibilità di ottenere un risultato positivo che è quello che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Frosinone. Grosso'Parma grande squadra,concentrato sul presente' - sportface2016 : Frosinone, #Grosso: “Siamo concentrati solo sul Parma, vogliamo regalare un’altra gioia ai tifosi” - AgiproNews : Serie B, Frosinone-Parma: Grosso favorito per blindare il primo posto, in quota Buffon e compagni cercano il primo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Frosinone-Parma: Grosso favorito per blindare il primo posto, in quota Buffon e compagni cercano il primo col… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Frosinone-Parma: Grosso favorito per blindare il primo posto, in quota Buffon e compagni cercano il primo col… -