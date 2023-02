Frodi online, tentate truffe contro 32% italiani. Il 9% non sa riconoscerle, 21% non fa nulla per proteggere dati (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Oltre un italiano su tre (32%) ha subito negli ultimi 90 giorni un attacco informatico o un tentativo di accesso ai propri dati personali. E’ quanto emerge da una ricerca effettuata da Revolut assieme a Dynata, secondo la quale, comunque, la maggior parte degli italiani (59%) non ha subito attacchi informatici di recente. Quanto ai tentativi di attacco registrati dal 32% degli intervistati, si tratta principalmente di email di phishing (ricevute dal 22%) e sms fraudolenti (18%). C’è poi un 4% che ha ricevuto una notifica da una terza parte che affermava che i suoi dati personali erano stati compromessi. Inoltre, il 3% degli intervistati afferma di essere stato vittima di una transazione fraudolenta negli ultimi 3 mesi, con una maggiore incidenza tra le donne (4% rispetto al 2% degli uomini) e tra i consumatori ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Oltre un italiano su tre (32%) ha subito negli ultimi 90 giorni un attacco informatico o un tentativo di accesso ai propripersonali. E’ quanto emerge da una ricerca effettuata da Revolut assieme a Dynata, secondo la quale, comunque, la maggior parte degli(59%) non ha subito attacchi informatici di recente. Quanto ai tentativi di attacco registrati dal 32% degli intervistati, si tratta principalmente di email di phishing (ricevute dal 22%) e sms fraudolenti (18%). C’è poi un 4% che ha ricevuto una notifica da una terza parte che affermava che i suoipersonali erano stati compromessi. Inoltre, il 3% degli intervistati afferma di essere stato vittima di una transazione fraudolenta negli ultimi 3 mesi, con una maggiore incidenza tra le donne (4% rispetto al 2% degli uomini) e tra i consumatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gigibeltrame : Truffe e frodi online: 1 italiano su 10 non sa riconoscerle, over 55 maglia nera #digilosofia… - SignorCEO : RT @HDblog: Truffe e frodi online: 1 italiano su 10 non sa riconoscerle, over 55 maglia nera - fisco24_info : Frodi online, tentate truffe contro 32% italiani. Il 9% non sa riconoscerle, 21% non fa nulla per proteggere dati:… - HDblog : Truffe e frodi online: 1 italiano su 10 non sa riconoscerle, over 55 maglia nera - sectest9 : RT @PGRotondo: 9.9.9.9 ne blocca 60'000'000 al giorno*. Non essere tu il prossimo a cadere nella rete! -