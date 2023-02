Fratelli d'Italia ribadisce il sostegno all'Ucraina (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fratelli d’Italia ha ribadito il proprio sostegno alla causa Ucraina. Mercoledì, su iniziativa del capogruppo di Fdi alla commissione Esteri di Montecitorio Giangiacomo Calovini, si è tenuta una conferenza stampa del partito alla Camera, per confermare il supporto a Kiev contro l’invasione di Mosca. “Venerdì sarà un anno esatto dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Abbiamo ritenuto doveroso fare alcuni gesti simbolici ma estremamente importanti, tra cui la risoluzione per il riconoscimento come genocidio dell’Holodomor”, ha detto Calovini. “Lo abbiamo fatto anche grazie alle opposizioni che hanno voluto sottoscrivere e votare all’unanimità questa risoluzione. E lo abbiamo fatto in una settimana per noi molto simbolica, visto che poche ore dopo il presidente Meloni si è recata a Kiev per ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 febbraio 2023)d’ha ribadito il proprioalla causa. Mercoledì, su iniziativa del capogruppo di Fdi alla commissione Esteri di Montecitorio Giangiacomo Calovini, si è tenuta una conferenza stampa del partito alla Camera, per confermare il supporto a Kiev contro l’invasione di Mosca. “Venerdì sarà un anno esatto dall’inizio dell’invasione russa dell’. Abbiamo ritenuto doveroso fare alcuni gesti simbolici ma estremamente importanti, tra cui la risoluzione per il riconoscimento come genocidio dell’Holodomor”, ha detto Calovini. “Lo abbiamo fatto anche grazie alle opposizioni che hanno voluto sottoscrivere e votare all’unanimità questa risoluzione. E lo abbiamo fatto in una settimana per noi molto simbolica, visto che poche ore dopo il presidente Meloni si è recata a Kiev per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : “Lesioni personali, trauma cranico e toracico”. L’assalto della sinistra radicale bolognese contro Fratelli d’Itali… - ultimora_pol : Domani pomeriggio una delegazione di Fratelli d'Italia si recherà all'ambasciata dell'Ucraina in Italia, per esprim… - UnoFRAtanti : La cosa grave è che zelensky in conferenza con la Meloni, si è permesso di attaccare Berlusconi, un alleato di gove… - simodj77 : RT @FratellidItalia: ?? Questa mattina, una delegazione di Fratelli d’Italia ha deposto una nuova corona d’alloro in memoria di Paolo Di Nel… - DanieleFalavig2 : @FratellidItalia I grandi problemi Italiani che fratelli cognati e nipoti d'italia, sta risolvendo. -