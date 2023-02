Frankenstein Junior Night al Cinema in versione restaurata e digitalizzata (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dal 27 febbraio al 1° marzo in programma tre serate evento negli UCI Cinemas del film cult di Mel Brooks, in versione restaurata e digitalizzata Per tutti gli appassionati del Dottor Frederick Frankenstein, discendente del famoso barone Victor, il capolavoro comico di Mel Brooks, con l’indimenticabile doppiaggio di Oreste Lionello, torna nelle multisala del Circuito UCI dal 27 febbraio al 1° marzo con la Frankenstein Junior Night al Cinema, tre notti di festeggiamenti in attesa del 50esimo anniversario del film uscito nel 1974. UCI ha pensato a un omaggio speciale per tutti gli spettatori che sceglieranno le sale del Circuito per assistere al grande ritorno di questo amatissimo cult: una sorpresa mostruosa da ritirare direttamente al ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dal 27 febbraio al 1° marzo in programma tre serate evento negli UCIs del film cult di Mel Brooks, inPer tutti gli appassionati del Dottor Frederick, discendente del famoso barone Victor, il capolavoro comico di Mel Brooks, con l’indimenticabile doppiaggio di Oreste Lionello, torna nelle multisala del Circuito UCI dal 27 febbraio al 1° marzo con laal, tre notti di festeggiamenti in attesa del 50esimo anniversario del film uscito nel 1974. UCI ha pensato a un omaggio speciale per tutti gli spettatori che sceglieranno le sale del Circuito per assistere al grande ritorno di questo amatissimo cult: una sorpresa mostruosa da ritirare direttamente al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneFilmTv : Frankenstein Junior torna in sala con un'uscita straordinaria: per l'occasione vi regaliamo la locandina dell'event… - JMCLuigi : Voglio andare a vedere al cinema Frankenstein Junior, lo proiettano all'UCI. Non so se possa piacermi però, non amo le parodie. - b_hopmagazine : Torna nelle sale #Frankenstein Junior, il capolavoro di #MelBrooks #cinema #movies - andreastoolbox : Frankenstein Junior torna al cinema: il film cult di Mel Brooks (restaurato) nelle sale di Bologna #Junior… - UmbriaVivo : Dal 27 febbraio all’1 marzo Frankenstein Junior Night al cinema: ecco dove in Umbria -